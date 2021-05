Lutou com ladrão, levou facada e morreu

Um homem que entrou em luta com um ladrão que invadiu sua casa acabou morrendo depois de levar uma facada na madrugada deste sábado em Americana. O caso aconteceu no Parque Novo Mundo e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pela Gama (Guarda Municipal).

O caso de ferimento por arma branca aconteceu por volta das 3:50 na rua Diadema. Os bombeiros informaram que chegaram no local do crime e já encontraram M.R.B.L., 52, caído no chão da cozinha de sua residência. Ele estava em Parada Cardio Respiratória com pelo menos 4 perfurações por faca na região do tórax e crânio desferidos pelo rapaz que veio entrar na sua residência.

A Gama apurou que houve luta corporal entre os dois e que o autor das facadas fugiu em rumo desconhecido.

Realizado procedimento de reanimação cardio pulmonar e transportado ao hospital municipal de Americana onde ficou aos cuidados do médico de plantão, mas não resistiu aos ferimentos.