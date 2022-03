Lutadores agitam o Centro de S. Bárbara no último sábado

Instituída pela lei municipal 3974/2017, em comemoração a Semana Municipal do Muay Thai, a Equipe Team Fião e a Associação de Kickboxing, Muay Thai e MMA do Brasil, realizaram uma apresentação de Muay Thai na Praça Central no último sábado (19).

Reunindo diversos praticantes, entre graduados e convidados, a apresentação chamou a atenção da população para conhecer um pouco mais da arte marcial milenar. A comemoração teve apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Secretaria Municipal de Educação

Também compareceu ao evento, o Presidente da Câmara Municipal . Vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás, autor da lei, e que não ficou de fora, calçou as luvas e participou da apresentação, trocando golpes com o Mestre Leandro Patriota, Diretor Nacional de Muay Thai e Arbitragem que puxou o treinão. Joel já é praticante de esportes de combate.

O Instrutor e lutador Isac FKS da Team Fião, ressaltou. “Esta oportunidade de apresentar o esporte tão amado para a população m, tem um significado muito importante e que enche de orgulho o lutador, que soma diversos combates em sua vida.

O objetivo do evento foi comemorar a arte das oito armas, como é conhecido o Muay Thai, bem como outros esportes de combate, tendo intuito de fomentar a sua prática.

Para quem quiser saber mais ou conhecer sobre o Muay Thai, fica o convite para conhecer projeto gratuito SBK, acessando www.idolink/bio/teamfiao ou www.akmb.com.br.