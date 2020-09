Lurdinha estreia falando da falta d’água

Ainda pré-candidata a prefeita pelo PT, a ex-vereadora Lurdinha Ginetti fez seu début no vídeo do partido falando do problema da falta d’água. Casada por décadas com o ex-secretário de Obras Gélson Ginetti e sempre com acesso aos governos do período Tebaldi, Lurdinha disse que a causa é a negligência do poder público.

Lurdinha disse que o consumo se manteve dentro de uma média segundo órgãos oficiais. Para ela, são dois os momentos de ataque à falta d’água. O urgente- rede antiga com muita perda- para acabar com a escassez.

A petista disse que é preciso cuidar da bacia do rio Piracicaba e das nascentes da cidade para que os mananciais não sejam afetados pelo descontrole com o meio ambiente.

PRIVATIZAÇÃO– Lurdinha afirmou ser terminantemente contra a privatização do DAE, que serviria apenas para fazer subir o preço da água e ‘irrigar as campanhas dos figurões’.