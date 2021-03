Lula já quase divide eleitorado da região com Bolsonaro

Na semana que foi liberado para disputar as eleições do ano que vem, o ex-presidente Lula mostrou sua força não somente no cenário nacional, mas em algumas manifestações na região. Com o governador de São Paulo João Doria/PSDB muito criticado, o presidente Bolsonaro seguindo errando no combate à pandemia e no trato da economia, Lula já praticamente divide o eleitorado com o antes favorito à reeleição Bolsonaro.

Enquete do NM no instagram com 428 votos mostrou resultado apertadíssimo para Bolsonaro, que chegou a liderar com tranquilidade em pesquisa divulgada em janeiro. Na enquete, o placar é 52% para Bolsonaro vs 48% para Lula.

Outro levantamento no facebook, este incluindo opções de ‘voto’ em Ciro Gomes e Sérgio Moro, Bolsonaro também lidera com Lula bem perto.