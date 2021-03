Lula 2022 anima petistas da região

A volta do ex-presidente Lula para o cenário político e seu nome colocado como pré-candidato a presidente em 2022 animou os petistas da região. Veja abaixo algumas declarações de representantes do partido candidatos em 2020 e/ou com mandato atualmente.

Para o presidente do PT de Nova Odessa e candidato a prefeito em 2020 Tiago Beroco, fez-se Justiça. Advogado, Beroco comentou que “O restabelecimento dos direitos políticos da liderança mais expressiva deste país, sem dúvidas, muda as regras do jogo, ao mesmo tempo em que nos faz acreditar novamente no estado democrático de direito e na melhoria das condiçõss de vida da população brasileira”

Candidata a prefeita de Americana em 2020, a ex-vereadora Lurdinha Ginetti disse que: “Diante desse quadro tenebroso de mortes devido a ausência de compromisso do governo federal no combate à pandemia e incentivo ao desrespeito as mulheres e minorias, a luta das mulheres progressistas está focada na defesa da vida, com vacina para toda a população, auxílio emergencial já e fora Bolsonaro e Mourão. Reivindicações que, não sendo atendidas, não haverá futuro para muitas brasileiras e brasileiros”.

Para o presidente da Câmara de Sumaré, Willian Souza (PT) disse. “(…) comemoro a justa decisão do ministro Fachin porque evidencia o que todo o país já sabe: o presidente Lula teve um julgamento à margem do devido processo legal, injusto, arbitrário, juridicamente violento e nitidamente partidário. Lula ainda tem muito a contribuir com o Brasil e a nossa sensação é de alívio pela justiça feita, ainda que tardiamente.”