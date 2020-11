O atual prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania) se reelegeu com folga nas eleições deste domingo. Filho do deputado estadual Dirceu Dalben (PL), Luiz conquistou quase 3x a votação do segundo colocado. Veja como ficou:

LUIZ DALBEN – 67.571 votos • 60,68%