Luiz Dalben e Henrique do Paraíso diplomados em Sumaré

O prefeito reeleito Luiz Dalben (Cidadania) e o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) foram diplomados nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, pela Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo para um novo mandato. A diplomação é o ato formal que encerra o processo eleitoral de escolha dos representantes municipais e habilita os eleitos a tomar posse para o mandato no seu respectivo cargo. Os vereadores eleitos e suplentes na cidade também foram diplomados.

Reeleito com 67.571 votos, o prefeito Luiz Dalben se emocionou ao receber o diploma das mãos de seu pai, deputado estadual Dirceu Dalben, e destacou que seu mandato continuará sendo de determinação e muito trabalho.

“Agradeço primeiramente a Deus por mais essa oportunidade de trabalhar por toda população de Sumaré. Agradeço também aos 67.571 votos de confiança que tive e, de forma muito especial à minha família, pelo apoio incondicional. Nesses quatro anos de trabalho intenso e com muito planejamento, realizamos grandes feitos para a cidade, devolvendo para a população o orgulho de viver em Sumaré. E ainda temos energia para fazer muito mais. Com fé e dedicação, o próximo mandato será de ainda mais trabalho e dedicação”, destacou o prefeito, Luiz Dalben.

“Aproveito para parabenizar os vereadores eleitos e que também foram diplomados neste dia. Temos muito trabalho pela frente e, independente das nossas siglas partidárias, vamos governar para todos os sumareenses”, completou o Chefe do Executivo.

O deputado estadual, Dirceu Dalben, parabenizou o prefeito e seu filho, Luiz Dalben. “Hoje é um dia muito especial, o dia que meu filho e prefeito de Sumaré é diplomado e habilitado para tomar posse para o seu segundo mandato. Fico muito grato a Deus, em primeiro lugar, grato à população pela confiança depositada no trabalho que já vem sendo realizado e também muito feliz, pois estaremos, juntos, lutando e trabalhando por mais qualidade vida, justiça social e desenvolvimento para Sumaré”, enfatizou.

Devido às medidas de seguranças no combate à pandemia, a diplomação aconteceu de forma digital e com a presença de poucas pessoas.

Luiz Dalben

Aos 31 anos, Luiz Dalben é casado com Bruna Borges, pai da Alice e do Luiz Dirceu. Filho de Mara Dalben e Dirceu Dalben – atual deputado estadual, irmão de Katherine Dalben, neto do Sr. Alfredo Ruzza e da Dona Odete e do Sr. Luiz Dalben e Dona Dirce. Desde muito cedo aprendeu a trabalhar e lutar pela cidade e para melhorar a vida das pessoas.

Trabalhou como comerciante no ramo de farmácias e sempre atuou voluntariamente em atividades sociais. Acompanhando os passos de sua família de lutar pelo bem comum, por qualidade de vida e justiça social, Luiz Dalben iniciou sua vida pública ainda jovem.

Em 2012, foi eleito vice-prefeito de Sumaré e, em 2013, ocupou o cargo de presidente do DAE. Já em 2016, foi o escolhido do povo para colocar Sumaré de volta nos trilhos do desenvolvimento, eleito prefeito para o mandato 2017-2020.