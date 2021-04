Luiz Dalben é eleito vice do Conselho de Desenvolvimento da RMC

O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, foi eleito nesta terça-feira (27) vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas) e assumirá ao lado de Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna, que já ocupa a presidência. A eleição ocorreu durante reunião do Conselho, em Campinas. O encontro teve como principal objetivo traçar metas para conter o coronavírus na região.

O prefeito sumareense foi eleito por unanimidade. A eleição da nova diretoria do Conselho ocorreu em janeiro, elegendo o então prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, como presidente, e Gustavo Reis como vice. Devido ao falecimento de Perugini, o prefeito de Jaguariúna assumiu a presidência, sendo necessária uma nova eleição para o cargo de vice.

Esta é a segunda vez que o prefeito Luiz Dalben assume a vice-presidência. O primeiro mandato foi entre 2017 e 2018. “Meu pai, o deputado Dirceu Dalben, foi presidente e vice no Conselho quando foi prefeito de Sumaré e é um grande orgulho assumir novamente este cargo, num momento tão delicado e importante, que necessita da união de todos”, disse o prefeito.

“Agradeço a confiança dos demais prefeitos da região. Nossa harmonia faz a diferença para enfrentarmos os obstáculos impostos, principalmente devido à pandemia. Não existem fronteiras para as dificuldades e precisamos trabalhar unidos para conquistarmos as vitórias. Estou muito honrado em ser escolhido para, além de trabalhar para a população, colaborar ainda mais com nossa região, integrando os municípios e contribuindo para o crescimento e qualidade de vida de todos”, cita.

Além da eleição, o encontro deliberou, por unanimidade, a utilização de R$ 18 milhões do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (Fundocamp), do qual o prefeito Luiz Dalben também faz parte da diretoria, para ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus. Este valor é um superávit acumulado desde 2017, que poderá ser utilizado exclusivamente nas ações de combate à Covid-19, como aquisição de testes, equipamentos de proteção individual e insumos, e também a inclusão de Amparo e Elias Fausto para integrar a RMC.

“Sumaré foi a primeira cidade da região a definir um Plano de Enfrentamento ao Coronavírus e, desde então, não medimos esforços para a adoção de medidas para conter a disseminação da Covid-19. A atenção de toda a região está voltada para reforçarmos as medidas para conter o avanço do vírus. Nosso grande objetivo é cuidar da saúde da população”, explicou Dalben.