Luiz Dalben acompanha obras no Parque da Amizade

Continuam as melhorias no Jardim Santa Eliza e Parque da Amizade, na região de Nova Veneza. Nesta segunda-feira (31) o PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré chegou à Rua Antônio Viana de Oliveira. Além disso, as outras ruas já beneficiadas com o asfalto novo e de qualidade receberam a nova sinalização de trânsito. O prefeito Luiz Dalben acompanhou os serviços.

“Diversas ruas e avenidas da cidade já receberam o trabalho de recuperação da malha viária e nova sinalização de trânsito, que acontece de forma rotineira e visa à manutenção do asfalto, com a consequente melhoria das condições de tráfego e de infraestrutura, trazendo mais segurança para motoristas e pedestres. Este é mais um grande investimento que realizamos na mobilidade urbana da cidade”, ressaltou o prefeito Luiz Dalben.

Desde 2017, quando o PRC foi implantado em Sumaré, mais de 1 milhão de metros quadrados de asfalto foi recuperado em todas as regiões da cidade. Durante a semana, o PRC segue o cronograma da Secretaria de Obras e de Serviços Públicos. A programação prioriza ruas e avenidas com tráfego intenso de veículos e que, por esse motivo, apresenta pavimento mais danificado.