Luitex adota animais sem dono como mascotes das lojas

O amor e o carinho pelos animais sempre foram uma marca na vida de toda a família Lui, proprietária das lojas Luitex. E com o passar dos anos, vários cães e uma gata foram aparecendo nas 4 lojas da rede, localizadas nas cidades de Americana, Santa Bárbara d´Oeste, Sumaré e Mogi Guaçu e não demorou para se tornarem os “queridinhos” da diretoria e dos funcionários. A história de cada um é diferente, mas todos receberam cuidados especiais, se tornaram “de casa” e hoje fazem parte da família Luitex.

Vamos conhecer quem são estes queridinhos e como vivem.

A gata Ceci é considerada adorável. Abandonada em frente a unidade de Sumaré, foi acolhida pelo presidente da Luitex, Durval Lui, encaminhada ao veterinário para tratamento e hoje vive na unidade de Santa Bárbara d´Oeste, onde todos os funcionários cuidam dela diariamente.

Também em Santa Bárbara vive a cachorra Ruby. Adotada em uma feira da cidade pela neta do presidente, foi levada para loja onde hoje é cuidada e muito amada por todos funcionários da unidade.

Os cães Brenda, Scobby e Lili vivem num salão pertencente a unidade de Americana. Brenda e Scobby chegaram através de terceiros, mas foram encaminhados ao veterinário para exames e castragem e são cuidados diariamente por um funcionário.

Já a Lili vivia com um morador de rua próxima a unidade de Americana em condições precárias. A Luitex preparou um local para que os dois pudessem ficar, adotou a cachorra e ofereceu todos os cuidados necessários como alimentação, veterinário, exames, tratamentos e castração. Hoje ela recepciona a todos e recebe muito carinho na porta da empresa.

O cachorro Thor, foi adotado por um funcionário da unidade de Mogi Guaçu, através de um cliente Luitex, e se apaixonou por ele desde quando o viu pela primeira vez. Seu passeio preferido é visitar todos os sábados a loja Luitex e receber o carinho de todos.

Pepita, uma cachorrinha adorável, tem a história de vida mais triste e comovente. Ela foi encontrada na unidade de Sumaré quase sem vida. Enviada ao veterinário, foi constatado que ela estava com dois filhotinhos mortos dentro da barriga e mesmo sendo operada com urgência poderia não sobreviver. O presidente autorizou a cirurgia e ela sobreviveu. Hoje ela vive em sua residência onde é muito amada e o acompanha por todas as lojas.

“Todos os animais trazem alegria e muito paz para o nosso local de trabalho, são nossos companheiros do dia a dia e dividem conosco o privilégio de existir”, concluiu Giovani Vignoli, colaborador da Luitex.