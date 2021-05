Ludmilla e Gusttavo Lima aglomeram em festa pra mais de 500

A cantora Ludmilla foi flagrada fazendo um show em uma festa fechada no Copacabana Palace na noite de ontem, apenas um dia após falar sobre a pandemia de covid-19, que já matou mais de 432 mil pessoas no Brasil. A festa reuniu 500 pessoas. Em imagens que circulam nas redes sociais (veja acima), Ludmilla aparece no palco da festa, cantando e dançando.

Alguns famosos e populares usaram as redes sociais para criticar o que consideram ser hipocrisia dos artistas, que choraram recentemente a morte do ator Paulo Gustavo, acontecida no dia 4 de maio.

Gusttavo Lima, Mumuzinho, Dudu Nobre e Alexandre Pires também se apresentaram no mesmo evento. Na última quinta, a funkeira havia usado seu Twitter para criticar o governo publicamente pela condução da crise. “A morte de milhares de brasileiros pela COVID-19 tem culpados e todos estão sentados em suas cadeiras no Palácio do Planalto. Inadmissível o governo recusar milhões de doses da vacina da Pfizer, vacinas essas que salvariam milhares de vidas. O que mais falta, Brasil?”, escreveu.