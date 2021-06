Ludmilla: David Carreira reúne Preto Show no hino da Euro

O conceituado e premiado artista português reuniu o angolano Preto Show e as brasileiras Ludmila e Giulia Be para juntos comporem e interpretarem o hino da Euro 2020, versão Portuguesa, que irá decorrer em vários países europeus por conta da pandemia da covid-19. A música “Vamos com Tudo” fala da cultura, da força da língua portuguesa e da necessidade dos povos falantes da mesma língua estarem unidos e da selecção, promovendo a fraternidade e o espírito integrador da competição, valores superiormente defendidos pela UEFA. A música tem estreia exclusiva na Platina FM para o mercado angolano.

A competição, que esteve oficialmente para acontecer no ano passado, foi adiada devido a pandemia da Covid-19, e mantém a sua denominação inicial, EURO 2020, bem como o seu formato original. Vai ser disputada em 12 cidades diferentes, de 12 países distintos. Há uma grande expectativa para a presente edição e esperam-se grandes jogos, com equipas cada vez mais equiparadas e uma qualidade de futebol cada vez melhor.

Portugal é o campeão em título e vai socorrer-se do seu talento maior, Cristiano Ronaldo. Contudo, a França, a finalista vencida da edição anterior, tem no seu conjunto uma das maiores estrelas de hoje, o jovem Kylian Mbappé. A Inglaterra, eterna candidata, tem um 11 de luxo, com muito talento e intensidade, mas é a Bélgica que joga para encher os olhos. A Alemanha, sempre discreta, entra para ganhar tudo – diz-se que a “Mannschaft” não sabe brincar. Ainda assim, o público terá o prazer de desfrutar da beleza do futebol da Espanha, Holanda, Croácia e Suécia, com grandes executantes e uma mão cheia de belos golos.

A EURO 2020 vai, durante 30 dias, disputar 51 partidas, jogadas entre às 14 e às 20 horas, com a final agendada para o dia 11 de Julho, no grandioso estádio do Wembley, em Londres.

No dia 11 de Junho, o mítico estádio Olímpico de Roma recebe o jogo inaugural entre a Itália, um dos países anfitriões, e a Turquia, às 20 horas de Luanda.