Luciano do BBB pode ter transtorno de personalidade comum à sociedade Brasileira

De acordo com ele, a ansiedade intrínseca à sociedade brasileira também pode se relacionar ao excesso de uso de redes sociais, visto que, as redes sociais, por meio de ferramentas como likes e compartilhamentos, acabam por promover a ativação do sistema de recompensa do cérebro que acarreta em um aparente alívio da atmosfera negativa causada pela ansiedade. “De forma instintiva, a mesma ansiedade pede a liberação de dopamina para buscar um “linear” de equilíbrio que o tire da zona de ‘perigo’ e traga boas sensações. A questão é que o organismo tende a buscar mais as boas sensações já que este linear não é absoluto, ou seja, não há uma homeostase permanente e sim uma oscilação de sensações em busca do linear ou de ultrapassá-lo, o que gera um ciclo vicioso”, pontua.

É nesse contexto que se encaixa a fala de Luciano, pois a combinação entre ansiedade e redes sociais acaba por formatar uma cultura onde os transtornos de personalidade narcisista e histriônica se tornam mais comuns. “A sensação narcísica é uma busca por recompensa. Pensar ter razão, por exemplo, é uma maneira de ser recompensado liberando neurotransmissores como a dopamina, pela satisfação da própria razão, mesmo que abstrata”, pontua.

Sobre o Dr. Fabiano de Abreu

Prof. Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues é PhD em Neurociências, Mestre em Psicanálise, Doutor e Mestre em Ciências da Saúde nas áreas de Psicologia e Neurociências com formações também em neuropsicologia, licenciatura em biologia e em história, tecnólogo em antropologia, pós graduado em Programação Neurolinguística, Neuroplasticidade, Inteligência Artificial, Neurociência aplicada à Aprendizagem, Psicologia Existencial Humanista e Fenomenológica, MBA, autorrealização, propósito e sentido, Filosofia, Jornalismo, Programação em Python e formação profissional em Nutrição Clínica. Atualmente, é diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito; Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, diretor da MF Press Global, membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e da Society for Neuroscience, maior sociedade de neurociências do mundo, nos Estados Unidos. Membro da Mensa International, Intertel e Triple Nine Society (TNS), associações e sociedade de pessoas de alto QI, esta última TNS, a mais restrita do mundo; especialista em estudos sobre comportamento humano e inteligência com mais de 100 estudos publicados.