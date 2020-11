Luciano Correa vai à Câmara celebrar ‘Justiça feita’

Vereador mais votado da história de Americana e hoje secretário de Educação em Barueri, Luciano Correa esteve na Câmara de Americana esta quinta-feira para falar do que considera ter sido injustiça e perseguição do governo Omar Najar em 2016. Ele chegou a ter os bens bloqueados, mas foi julgado inocente e falou aos edis esta quinta-feira. Abaixo um resumo do desabafo do ex-tucano.

Há quatros anos prometi publicamente que voltaria à Câmara Municipal de Americana para provar minha #inocência frente à administração pública.

Chegou o dia. Agora com o respaldo da justiça, com o parecer favorável do Ministério Público e decisão unânime do Tribunal de Justiça, ficou provado que nunca houve corrupção, desvio ou tantos outros nomes de que fui acusado. Obrigado aos que acreditaram em mim, mesmo em meio às circunstâncias contrárias.

A Deus toda a honra e glória para todo o sempre.