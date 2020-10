Luciano Correa comemora vitória na Justiça

Vereador mais votado na história de Americana- 2012, ex-secretário e candidato a prefeito em 2016, Luciano Correa comemorou esta semana uma importante vitória na Justiça. Com os bens bloqueados desde a eleição passada por acusação de má gestão no período que foi secretário de Educação. A decisão saiu esta semana e pôs fim ao processo que tinha como ‘gatilho’ o bloqueio de bens.

A ação civil pública foi considerada improcedente e o juiz colocou na decisão que “quanto ao período compras e adiantamentos de 2013, especificamente da Secretaria de Educação de Americana, não existe a demonstração de ilegalidade apta a justificar a procedência do pedido de condenação pela prática de ato administrativo”.

Nas redes sociais, Correa, que trabalha como secretário de educação em Cotia, publicou uma foto com sua família- esposa e duas filhas- e agradeceu a ‘elas’. Quatro anos esperando por justiça. E quem esteve comigo? Elas, as minhas paixões. Durante todo esse período, foi a minha família que me sustentou, me ajudou, que sempre acreditou e que sempre teve fé que esse dia chegaria.