Luchiari deixa PM depois de 35 anos

Ex-comandante da PM de Americana, Mauro Luchiari Junior deixou a corporação oficialmente este sábado. Ele iniciou a carreira na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1985, terminando os estudos em 1989, onde se formou Aspirante a Oficial. Em de 1990 trabalhou na Escola de Soldados em Pirituba-SP e no mesmo ano fez estagio no 18 Batalhão Metropolitano na área de policiamento, permanecendo como Tenente até outubro de 1992 ano foi transferido a pedido para o 26 Batalhão do Interior sediado em Campinas, onde permaneceu até setembro de 93 no comando de policiamento e no mesmo ano foi transferido também a pedidos para cidade de Sumaré, onde permaneceu no comando de policiamento até março de 1999.

Nos nos anos de 1998 e 1999 acumulou o comando da Guarda Municipal de Nova Odessa, onde com muito orgulho comandou tão nobre instituição. No ano de 1999 foi convidado pra ser chefe de segurança do Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que tinha como presidente o Deputado Vanderlei Macris, apesar de ser uma área totalmente diferente que estava acostumado, conduziu com extremo profissionalismo sua função .

De 2004 até 2009 comandou o policiamento de Americana, sua cidade natal. De 2009 a 2011 comandou o policiamento da região do bairro Zanaga e Praias Azul e dos Namorados, mais as cidades de Engenheiro Coelho, Artur Nogueira e Cosmópolis, até sua promoção a Major, permaneceu no Batalhão de Americana como Coordenador Operacional das cinco cidades.

Em 2015 passou ser o Sub Comandante do policiamento da cidade de Piracicaba, que agrega mais dez cidades e no mesmo ano com a promoção a Tenente-coronel foi classificado novamente no 19BPMI, como Comandante das cinco cidades que compõe o policiamento.

No final de 2018 foi convidado pelo seu amigo, Coronel Nyakas, Secretário da Casa Militar do Gabinete do Governo, para ser o Chefe de Gabinete da Casa Militar, onde permaneceu até esse final do ano, onde passou pra reserva após cumprir 35 anos de serviço à sociedade paulista.

“Foi um grande orgulho em servir nossa sociedade e ajudar a minimizar os índices criminais e melhorar a qualidade de vida de todos nós”, disse.