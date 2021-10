Lucas segue no comando do MDB Nova Odessa

O jornalista Lucas Camargo segue no comando do MDB Nova Odessa. A comissão provisória foi aprovada em reunião da Executiva Estadual do partido e seguirá até fevereiro de 2022. “Só tenho a agradecer, principalmente a nossa equipe, por acreditar no projeto de uma Nova Odessa melhor”, disse Camargo.

Ao longo dos últimos meses, o MDB voltou a ser mais atuante na cidade, com a destinação de emendas parlamentares e apresentação de projetos.