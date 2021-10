O cantor Lucas Lucco esteve em Santa Bárbara d’Oeste e Americana nesta quarta-feira visitando as obras das unidades de uma rede de academia que será inaugurada nas duas cidades até o final do ano. Essa é a segunda vez que o cantor esteve na região para divulgar o empreendimento.

Em Santa Bárbara, o cantor passou pelo gabinete do prefeito Rafael Piovezan, que registrou o momento e publicou nas redes sociais. Veja a publicação do prefeito:

A Sky Fit Academias, uma das maiores redes do segmento fitness, abre suas portas em dezembro aqui em Santa Bárbara d’Oeste!

Recebi em meu Gabinete, nesta quarta-feira (13), o cantor Lucas Lucco , o Bruno Berardo, o Henrique Leopoldino e o Ricardo Guimarães. Pessoal do time Sky Fit Academias é bacana demais e cheio de energia.

Aqui em Santa Bárbara a Sky Fit se instalará no Jardim Firenze, oferecendo uma ampla estrutura para musculação, treino funcional, dança e muito mais.

Bacana saber que Santa Bárbara d’Oeste é hoje a cidade que mais atrai investimentos em nossa região. Do começo do ano pra cá são inúmeras boas notícias na área no Desenvolvimento Econômico.