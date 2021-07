Lucas Leoncine quer mais ecopontos em Americana

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre a implantação de ecopontos em Americana.

No documento, o parlamentar destaca que nas últimas semanas recebeu diversos questionamentos a respeito dos ecopontos do município. “Estes locais podem se tornar de grande importância na prática da reciclagem e na destinação correta dos materiais, impulsionando a economia local e ajudando a reduzir gastos com o serviço de limpeza pública de áreas onde estes materiais são depositados irregularmente, contribuindo assim para o nosso município”, frisa Leoncine.

No requerimento, o vereador questiona se existem estudos para a implantação de novos ecopontos e, em caso positivo, quais seriam e qual o planejamento com datas e locais. Pergunta também especificamente se há estudos para implantação de um dos pontos de descarte na região da escola estadual Sebastiana Paie Rodella.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (22).