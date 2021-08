Lucas Leoncine apresenta moção de aplauso por programa Vale Gás

O vereador Lucas Leoncine (PSDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de aplausos ao governo do estado de São Paulo pelo programa Vale Gás, que deverá atender mais de mil pessoas em Americana.

No documento, o parlamentar menciona que o governo lançou no dia 3 de agosto o programa de proteção social que beneficiará 426,9 mil famílias em todo o estado, totalizando mais de dois milhões de pessoas. O auxílio, no valor de R$ 300, será pago em três parcelas de R$ 100 a cada dois meses e deverá ser usado para a compra de botijões de gás de cozinha comum por pessoas em situação de vulnerabilidade e inscritas no CadÚnico.

“O investimento total é de R$ 128 milhões e atenderá famílias em todos os 645 municípios do estado, incluindo a cidade de Americana, com mais de mil pessoas beneficiadas. Não poderia deixar de contemplar mais essa conquista do governo de São Paulo e parabenizar pelo lançamento do programa”, destaca Leoncine.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece nesta quinta-feira (5).