Lucas Camargo deve ir pro governo Leitinho

Presidente do MDB de Nova Odessa e liderança regional do partido, o jornalista Lucas Camargo deve compor o governo Leitinho Schooder (PSD). Ele deve compor o time comandado pelo experiente Vagner Salustiano. Os últimos detalhes devem ser fechados ainda esta semana. Camargo deve ajudar no monitoramento de redes sociais e no contato com a população.

Camargo será o segundo cargo do MDB na administração Leitinho- com o aval do vereador Oséias (DEM). O partido também tem uma servidora alçada de posto na administração. Camargo é jornalista formado pela UNIMEP e atuou recentemente como chefe de gabinete parlamentar na Câmara de Hortolândia.