Lucas Agostinho eleito 1º vice-presidente da Câmara de Sumaré

O vereador Lucas Agostinho (DEM) foi eleito 1º vice-presidente da Câmara Municipal de Sumaré. O cargo estava vago desde junho, após licença do então vereador Valdir de Oliveira (Republicanos) para assumir a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer na gestão do prefeito Luiz Dalben. A eleição do novo integrante da Mesa Diretora foi realizada durante sessão extraordinária realizada na noite desta terça-feira (26). Lucas Agostinho concorreu em chapa única. O parlamentar foi eleito com o voto favorável de todos os 21 vereadores.

“Gostaria de agradecer aos membros desta Casa pela confiança do voto, agradecer à Mesa Diretora e em especial ao presidente Willian Souza, pela liderança que tem exercido nesta legislatura e pelo apoio que tem conferido a mim. Podem contar comigo para trabalhar com ainda mais dedicação pelas causas da nossa cidade”, disse o recém-empossado 1º vice-presidente.

Lucas Vieira Agostinho tem 32 anos e é natural de Campinas. Aos 3 dias de vida, veio para Sumaré. Cresceu no Jardim Aclimação, na Área Cura, e aos 7 anos mudou-se para a região de Nova Veneza. É funcionário público concursado da Prefeitura de Sumaré desde o ano de 2012. Formou-se em engenharia civil em 2016. É casado e pai de dois filhos. Em 2020, foi eleito para seu primeiro mandato como vereador, com 1.694 votos. O recém-empossado 1º vice-presidente também acumula a presidência da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas da Câmara.

Com a eleição realizada nesta terça, a atual composição da Mesa Diretora tem Willian Souza (PT) como presidente, Lucas Agostinho na 1ª vice-presidência, Silvio Coltro (PL), 2º vice-presidente, Andre da Farmácia (PSC), 1º secretário e Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania) como 2ª secretário. O mandato da Mesa Diretora segue até o final de 2022.