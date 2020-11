Luandre tem mais de 11 mil vagas

Segundo a última PNAD (Pesquisa Nacional de Desenvolvimento), atualmente o país tem 13,8 milhões de pessoas desempregadas. Mesmo diante desse cenário, o mercado para o fim do ano dá indícios de reaquecimento.

Na Luandre, a temporada de contratações para suprir as demandas das comemorações de fim de ano já começou e a empresa conta com 11.699 vagas abertas. Uma oportunidade excelente para quem precisa se recolocar profissionalmente.

O alto número se deve à procura de setores como indústria, logística, saúde e varejo. Há vagas disponíveis para efetivos e temporários. “Diferentemente das contratações efetivas, cujo fluxo é mais estável, as vagas temporárias têm o histórico de serem alavancadas em razão das festas de fim de ano. Em 2020, mesmo com a pandemia registramos um crescimento de 125% de contratações de temporários em comparação com 2019”, afirma Gabriela Mative, superintendente de Recrutamento e Seleção da Luandre.

Embora o cenário seja atípico, o tamanho da procura no varejo neste segundo semestre é maior que no restante do ano e o comércio se prepara para atender a demanda de vendas.

A logística, que anteriormente atendia majoritariamente a demanda vinda do comércio físico, agora é impulsionada pelo comércio online. “Este ano as compras por aplicativos ou sites tendem a crescer mais no fim do ano, o que gera um aumento nas vagas neste segmento, que reaquece também outros setores, como a indústria que passa a produzir mais”, comenta Grabriela.

Os candidatos interessados podem se candidatar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.