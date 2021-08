‘Morena’ de Luan Santana é top 100 mundial na Billboard

Lançada há cinco semanas, “Morena” já é hit mundial, levando Luan Santana ao ranking das 100 músicas mais tocadas em todos os territórios do planeta, fora dos Estados Unidos. A preciosa lista é elaborada apenas a partir de streams oficiais em plataformas digitais sustentadas por assinatura ou publicidade e downloads dos principais varejistas de música online.

Os dados são geridos a partir de rigoroso monitoramento feito pela MRC Data e pela Nielsen Music no mundo inteiro.

A música inaugurou a presença de Luan no elenco da Sony Music Internacional, sua nova gravadora, em uma ação arrojada por ele e sua equipe junto com a companhia, que mereceu a gravação de videoclipe com a supermodelo internacional Natalia Barulich.