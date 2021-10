Lu Dantas lança video de “Minha pressa” com Lucas de Castro

Veja o lyric vídeo – https://youtu.be/mtCFR2d991Q

Ouça Minha Pressa na sua plataforma digital – https://onerpm.link/minhapressa

A cantora e compositora Lu Dantas lança nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, o seu novo single “Minha Pressa”, um feat com o cantor carioca Lucas de Castro. Essa é a segunda música da trilogia da artista sobre o afeto, que chegou às plataformas digitais pelo selo Peneira Musical e ganhou um lyric video com uma seleção de fotos pessoais e de momentos importantes vividos por ela nos últimos anos. O clipe está disponível no canal do YouTube da artista (https://youtu.be/mtCFR2d991Q).

A nova música traz referências de rock e folk e teve produção e direção musical de Lucas Vasconcellos, compositor e cantor, ex-Letuce (duo com Letrux) e integrante da Legião Urbana. Além dos arranjos, Vasconcellos tocou guitarra, violão e piano. Paulo Emmery, ex-Beach Combers, ficou com a bateria, baixo e guitarra. A mixagem e masterização foi de Emygdio Costa. A direção artística e preparação vocal foram de Suely Mesquita, cantora, compositora e parceira de nomes como Zélia Duncan, Paulinho Moska e Zeca Baleiro.

“Minha pressa” chega seis semanas após o lançamento da primeira canção da trilogia, intitulada “Celeste”, uma homenagem à avó da cantora. Além do novo single, Lu Dantas lança um lyric vídeo em seu canal do youtube, criado com base em 160 fotos, que registram momentos da vida da artista, o seu olhar para o mundo e para si nos últimos anos.

“Minha pressa faz o corpo querer dançar e remete à época gostosa de sonhar, se iludir, viver sem medo. A música fala de esperança, tem um clima de otimismo e de ilusão adolescente. Lembra que o melhor é viver cada minuto. Convidei Lucas de Castro pra cantar comigo porque ele tem essa energia e é um cantor com uma voz linda e única”, conta Lu, explicando, em seguida, sobre a inspiração para o lyric video.

“Um dos versos da canção diz que o pra sempre pode ser um segundo e, depois de tanta dor, tristeza e de tudo o que vivemos nos últimos dois anos, eu quis reunir segundos importantes da minha vida, incluindo viagens feitas antes da pandemia, momentos alegria, de saudade, de contemplação. Minha pressa renova a minha esperança e os arranjos feitos pelo Lucas Vasconcellos provocam exatamente isso”, afirma a artista.