Louis Armstrong: 120 anos do ícone do jazz

Louis Armstrong é reconhecidamente um dos maiores símbolos mundiais do jazz. A voz, o modo de cantar e o trompete são suas marcas registradas, que sobrevivem ao tempo e influenciam artistas até hoje. Neste ano em que completam 120 anos de seu nascimento, no dia 04 de agosto, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento com as músicas interpretadas por ele mais tocadas no Brasil nos últimos anos.

Louis Armstrong tem 46 obras musicais e 6.317 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Das suas gravações, “Dream a little dream of me” foi a mais tocada no país nos últimos cinco anos. No top 5 deste ranking, também aparecem “We have all the time in the world”, “Go down moses”, “Cheek to cheek” e “Summertime”. Uma curiosidade é que a canção “What a Wonderful World”, de autoria de Bob Thiele e George David Weiss e famosa na voz de Louis Armstrong, não entrou no ranking das mais tocadas entre 2016 e 2021, no Brasil.

Armstrong nasceu no ano de 1901, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e morreu no dia 6 de julho de 1971, aos 69 anos, vítima de ataque cardíaco. A maior parte de seus rendimentos em direitos autorais pela execução pública de suas músicas no Brasil, nos últimos cinco anos, é proveniente dos segmentos de Rádio e TV, que correspondem a mais de 65% do que é destinado a ele.

Os herdeiros de Armstrong continuam a receber os direitos autorais pela execução pública de músicas no Brasil até 70 anos após a sua morte, como determina a lei do direito autoral brasileira (9.610/98). Os valores em direitos autorais arrecadados são distribuídos pelo Ecad para a associação brasileira, que representa o artista, e repassados à associação estrangeira dele. No Brasil, essa entidade é a União Brasileira de Compositores (UBC).

“O jazz deve muito a ele, com seu trompete e voz. Verdadeira tradução da música de Nova Orleans”, disse Marcelo Castello Branco, diretor executivo da UBC.