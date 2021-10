Looks pra fazer bonito em hotéis de luxo no Rio

Os hotéis de luxo são um ótimo lugar para apresentar looks e modelitos novos que irão ditar as tendências e novidades naquele período do ano. Afinal, o status e a beleza daquele ambiente convida as mulheres lá hospedadas a apresentarem o seu melhor. O resultado é uma harmonia visual perfeita entre o local e o seu hóspede, o que certamente chama a atenção dos fotógrafos de plantão e dos admiradores das novidades que vão muito além das passarelas de sucesso.

Recentemente, a influenciadora digital Juliana Cunha foi de Brasília ao Rio de Janeiro e, é claro, não deixou de mostrar o estilo e a elegância de seus looks. Durante sua visita, a influencer se hospedou no Hotel Fasano, um dos mais bem conceituados da capital carioca. Lá, ela esbanjou elegância e sofisticação com seus looks de beachwear. E é claro que a influenciadora digital compartilhou todos os detalhes com seus seguidores nas redes sociais.

A primeira publicação de Cunha no Hotel Fasano mostra um maiô off white exclusivo da marca SS Beachwear. “A tendência off white vem forte no próximo verão, por isso escolhi esse look. Além disso, usei a peça para destacar minha cor e para evidenciar uma proposta de vários beachwear diferentes”, revela Juliana.

Na sequência, para curtir o rooftop do Hotel Fasano, Juliana Cunha esbanjou beleza e elegância com um biquíni pink, uma calça branca e uma camisa masculina branca. “Neste look, o branco foi utilizado em conjunto com o biquíni pink para dar um ar de glamour e de elegância às peças, o que foi ainda mais evidenciado com o uso da camiseta masculina”, aponta a influenciadora.

Nas redes sociais, ela brincou com seus seguidores e disse que esteve pensando sobre o momento em que seu pai iria descobrir que ela pegou uma de suas camisas sociais para compor o look. “Amo propostas inusitadas de beachwear e tenho certeza de que, neste verão, as tendências vão fortalecer ainda mais a originalidade e a ousadia das brasileiras”, finaliza.

Juliana Cunha é digital influencer e, todos os dias, compartilha com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. No universo fashion, já representou grandes marcas e agências em Brasília e São Paulo em eventos, desfiles e participações em veículos de comunicação.