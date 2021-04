‘Lombada da discórdia’ é colocada e tirada em Nova Odessa

A instalação de uma faixa elevada foi motivo de discórdia em Nova Odessa na segunda-feira (29). O responsável pela Garagem Municipal teria ordenado a colocação do equipamento público sem o consentimento de pessoas na Rua Belém, no Jardim São Jorge. Resultado: mobilização de moradores e a retirada no mesmo dia.

A faixa foi instalada pela Coden Ambiental, concessionária de saneamento e que executa os serviços de ‘tapa-buraco’ e colocação de lombadas. O local da discórdia ocorreu em frente a uma igreja evangélica e causou descontentamento em quem mora próximo ao local. O responsável pelo setor na Prefeitura é o ex-candidato a vereador Luan Vitorelli.

O responsável pela Garagem Municipal teria atendido apenas ao pedido de um amigo religioso e a lombada durou apenas cerca de duas horas, sendo retirada na sequência. Redutores do tipo costumam custar aos cofres da Coden Ambiental aproximadamente R$ 10 mil, o que mostraria um exemplo de desperdício de tempo e dinheiro.

A orientação é que as pessoas que desejam um redutor de velocidade próximo de sua casa consultem os vizinhos. Principalmente com uso do instrumento do abaixo-assinado, que comprova a intenção da maioria pelo equipamento público. Caso contrário, ocorrem casos assim de gastar à toa recursos públicos e mobilizar o trabalho de servidores municipais.