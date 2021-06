Loja Litorais vai fechar as portas em Americana

Foto Google Maps

Loja do ramo Moda praia e Fitness, a Litorais, em Americana, anunciou em suas redes sociais que vai fechar as portas.

No comunicado, a loja atribui o fechamento por dificuldades enfrentadas durante a pandemia.

A loja está localizada na Avenida Cillos e também anunciou uma liquidação de fechamento, que deve acontecer no dia 30/06.

Veja a publicação:

Gostaríamos que não fosse essa a verdade, mas é a realidade.

VAMOS FECHAR.

Um ano e meio de pandemia, acredito que todos sentiram.

E no comércio, pudemos ver a luta todos

Não foi diferente conosco.

Lutamos, reinventamos, melhoramos, mas infelizmente, a decisão mais sábia que temos para o momento.

Mas quero deixar minha gratidão por cada familiar, amigo e cliente, que está na história da @lojalitoralis

Com isso teremos o nosso #liquidatudo

Com valores extremamente baixo.

Esperamos vocês.

Permaneceremos aqui até 30/06.

Gratidão mais uma vez ✨