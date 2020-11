Loja de colchões amplia presença em Americana

O economista Denis Bomfim Arruda, multifranqueado da Anjos Colchões & Sofás, inaugura a quinta franquia da rede e a segunda no município de Americana/SP. Sentindo a crescente demanda pelos produtos da marca que oferece uma linha exclusiva com design moderno e confortável, o empreendedor, junto com sua esposa Vannina Damha Pedroso Arruda, consolidam-se como um dos principais parceiros da franqueadora.

Denis Arruda, que está no comando de mais quatro lojas no estado de São Paulo -Americana, Limeira, Marília e Piracicaba-, conta que desde que iniciou o período de isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, percebeu que os consumidores começaram a buscar mais conforto para o lar, principalmente em relação a sofás e colchões de qualidade. “Como já tenho expertise do negócio e sei que posso contar com o apoio da franqueadora, tenho certeza que este será mais um investimento rentável na minha história empreendedora”, afirma Arruda.

A nova loja está localizada na Avenida Campos Sales, no bairro Jardim Girassol e conta com 180m², vagas de estacionamento, além do mix completo da marca que surpreende pelo acabamento e tecnologia dos produtos.

A confiança nos resultados futuros têm a ver com a boa fase da rede, que aumentou o faturamento em 93% em junho, comparado ao mesmo período do ano anterior, e manteve o crescimento nos meses seguintes, com 56% em julho e 89% em agosto. Em outubro, a franqueadora permaneceu em franca expansão batendo mais um recorde na venda de novas unidades por todo Brasil. Desde a segunda quinzena de março, quando a pandemia chegou oficialmente ao Brasil, a Anjos Colchões & Sofás passou a incentivar novas formas de venda, o que deu capilaridade para que os franqueados mantivessem o caixa. Com investimentos em redes sociais, que direcionam para atendimentos via telefone e whatsapp, muitos conseguiram manter as vendas diante da incerteza.