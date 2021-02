A loja da Claro que fica na rua Washington Luís no centro de Americana foi assaltada no começo da tarde desta quarta-feira. Pelo menos três assaltantes entraram na loja, renderam os funcionários e foram atrás do material que estava no estoque. O clima ficou tenso entre os funcionários, que ficaram bastante assustados.

Ninguém pode sair e vão revistar todos os funcionários. A polícia foi chamada para atender o caso, que ainda não se encerrou.