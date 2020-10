Loira vendia droga e escondia no sutiã

Uma mulher e dois homens foram detidos por porte de drogas e por ser foragido da Justiça na noite desta sexta-feira em Americana. A ação da polícia foi por volta das 21:15 no cruzamento das ruas São Vito e Manoel José Nascimento.

A Equipe de Força Tática recebeu informação que uma mulher loira e baixa estaria vendendo drogas no local. Ao chegar no ponto da denúncia, realizaram a abordagem da denunciada, identificada como J., sendo localizado 02 porções de cocaína no seu sutiã e R$ 62 em dinheiro. Com B. foi localizado 1 porção de cocaína e, no chão ao lado onde estavam, mais 6 porções da mesma droga. Durante a pesquisa aos demais abordados, a parte T. constou como procurado pela justiça.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos três, conduzidos ao Plantão Policial onde a autoridade elaborou Auto de Captura de Procurado, permanecendo a parte T. preso, bem como elaborou um Termo Circunstanciado de Ocorrência de natureza Porte de Drogas e as partes J. e B., foram ouvidos e liberados.