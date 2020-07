Loira e morena esquentam fim de semana

Loira ousada Musa Top Verão

MARAVILHOSA! A modelo Lorena Lovatelli disputa para ser a garota mais top do verão brasileiro no concurso Musa Top Verão, organizado pela Radar Comunicação & Eventos. Ela se candidatou para representar o estado do Paraná, onde vive atualmente. A beldade vai lutar com mais candidatas para ser a representante do seu estado e posteriormente buscar o título máximo. O concurso será virtual e realizado no segundo semestre deste ano através de votação e análise de jurados.

Sobre a expectativa para o início do concurso, a loiraça disse estar ansiosa e otimista. “Estou confiante por mais que eu não ganhe. Espero que participando do concurso me abram muitas portas. Eu adoro participar de concursos”, disse a bela que já foi eleita Musa do Palmeiras e também é musa da Mancha Verde.

Na ficha do concurso, Lorena declarou que acha seus olhos atraentes e acredita que o verão é a estação mais perfeita do ano, porque pode curtir muito as praias, sol, calor e as pessoas ficam mais felizes.

Lorena Lovatelli faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores. Para acompanhar mais sobre a beldade basta seguir ela no seu instagram @lovatellil.

Morena ‘bonequinha’ chega pro site

Delicada, rosto de bonequinha e corpo perfeito. Paula Fernandes é uma bela estudante (no maior estilo ninfetinha) que deixou os seguidores enlouquecidos durante o ensaio ao vivo! Essa curitibana, que tem mania de andar nua pela casa, já transou na beira de uma cachoeira e adora arrepios no pescoço, protagoniza o novo ensaio da maior revista masculina do país, lançado nesta quarta-feira, 8 de julho, com exclusividade no www.belladasemana.com.br.

Com apenas 20 anos, a modelo curitibana chamou muito a atenção dos fãs durante seu ensaio ao vivo. Aliás, seu jeito extrovertido foi um dos pontos altos do ensaio. “Sou muito desinibida, então foi tranquilo”, conta a modelo que teve seu ensaio visto por mais de um milhão e meio de pessoas ao longo das entradas ao vivo no Instagram e Facebook do Bella da Semana.

Para manter o corpão em dia, Paula Fernandes conta que costuma praticar corrida e toma muitas vitaminas. Torcedora do Coritiba, a modelo paranaense adora sair com as amigas. “Uma saída com os amigos terminando a noite com quem gosto! Um domingo com churrasco, uma cervejinha e a companhia das pessoas que amo”.

Já sobre sua intimidade a modelo confessou que a parte do corpo que mais sente arrepios são o pescoço e ouvido e que o lugar mais exótico que já transou foi na beira de uma cachoeira. Paula Fernandes não gosta de pessoas que se gabem e que para levá-la a loucura na hora H o segredo está no toque. “Acho que mesmo na hora H tudo tem seu tempo. Começa aos poucos até esquentar tudo”.

Para encerrar, nossa modelo afirma que entre quatro paredes vale tudo e também conta como foi fotografar para o Bella da Semana. “Eu adorei. A equipe é maravilhosa. Espero que amem tanto quanto eu o ensaio, pois a equipe do Bella da Semana fez uma produção maravilhosa”.

