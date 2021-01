Novo logo da prefeitura tenta dar o tom do governo Sardelli

Se são poucas as pistas do que pode vir a ser um governo Chico Sardelli (PV) em Americana, o logo adotado no site oficial e nos e-mails enviados para imprensa ajudam a buscar compreender os motos do governo que se inicia. Com um especialista dedicado exclusivamente para pensar o marketing dentro da comunicação da prefeitura, o moto ‘Inteligente e Humana’ sugere que o governo buscará aliar tecnologia e dar uma guinada no atendimento ao cidadão médio.

Como tende a ser em boa medida continuidade do que foi o governo Omar Najar (2015-2020), o governo Sardelli não adotou palavras que pudessem forçar uma guinada mais acelerada- algo como ‘Mais Humana’, por exemplo. O que se tem hoje mais é que a tentativa vai ser um aggiornamento para uma linha menos fiscal e que vai mais ‘ao encontro’ do povo.