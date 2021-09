Logistíca Sumaré. 83% dos trabalhadores aprovam acordo e PLR

Em assembleia realizada na Logística Sumaré, empresa que operacionaliza na Honda, 83% dos trabalhadores aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022, que inclui o valor da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) deste ano. Desta forma, ontem (31) os valores já foram creditados para os mais de 300 trabalhadores da empresa.

A assembleia aconteceu após negociações entre o SEAAC de Americana e Região e a Logística Sumaré. A empresa apresentou proposta final para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho cuja data-base é 1º de agosto. “Frente a afirmação da empresa que havia chegado ao limite, o SEAAC definiu a marcação de assembleia para deliberação, votação e aprovação ou não do Acordo Coletivo, pois a palavra final sempre é do trabalhador em votação secreta”, explicou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Principais cláusulas da proposta aprovada pelos trabalhadores:

Piso salarial: R$ 1.485,00

R$ 1.485,00 Reajuste salarial: 8%. Para salários superiores a R$ 3.500,00, valor fixo de R$ 280,00

8%. Para salários superiores a R$ 3.500,00, valor fixo de R$ 280,00 Triênio: Aumento de R$ 80,87 para R$ 89,00

Aumento de R$ 80,87 para R$ 89,00 Reembolso creche: Aumento de R$ 409,13 para R$ 449,50

Aumento de R$ 409,13 para R$ 449,50 Adicional de rebocador : Aumento de R$ 123,70 para R$ 136,00

: Aumento de R$ 123,70 para R$ 136,00 Antecipação do 13º: A primeira parcela do 13º salário foi antecipada, com pagamento no dia 31 de agosto

A primeira parcela do 13º salário foi antecipada, com pagamento no dia 31 de agosto PLR: R$ 1.538,00 (Reajuste de 9,85%). Primeira parcela no valor de R$ 1.100,00 pagamento no dia 31 de agosto de 2021. Segunda parcela no valor de R$ 438,00 pagamento em 31 de dezembro de 2021

O Diretor do SEAAC, José Carlos Bispo de Souza Júnior, que participou da condução da assembleia comentou que o resultado foi dentro do esperado. “O whatsapp do SEAAC acaba sendo um termômetro. Desde que divulgamos a proposta final da empresa, percebemos nas mensagens que os trabalhadores entenderam ter sido uma boa negociação, frente ao momento econômico que atravessamos”, finalizou.