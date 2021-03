Sem lockdown, Sardelli e Piovezan ficam bem com comerciantes

Vamos fechar tudo e a economia a gente vê depois não valerá para Americana e Santa Bárbara d’Oeste. O lockdown discutido entre prefeitos da RMC com medidas ainda mais restritivas não será adotado nas duas cidades. E os comerciantes agradecem os prefeitos Chico Sardelli e Rafael Piovezan e até divulgaram a imagem que ilustra esta reportagem em grupos de whatsapp.

FAKENEWS, DORIA E CASOS– Uma fakenews com um áudio de ‘um membro do sindicato dos servidores públicos’ circulou fortemente esta quarta-feira informando que Americana estaria com ‘tudo fechado’ a partir de sexta-feira, mas a prefeitura informou tratar-se de mais um caso fakenews. O governador João Doria/PSDB aparentemente não quis tomar para si o ônus de decretar lockdown em todo o estado e passou ou dividiu a responsabilidade para os prefeitos. O Brasil segue batendo recordes atrás de recordes nos números de casos. Esta semana, Americana registrou seu recorde diário no registro de mortes e Santa Bárbara tem número de ocupação de vagas em hospitais no limite do tolerável.