Lockdown: como potencializar vendas no Instagram

Os pequenos e médios empresários estão entre uma das classes que vem sofrendo com o desequilíbrio econômico causado pelo novo coronavírus. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia, 1,044 milhão de empresas foram fechadas em 2020. As razões que levam ao baixar de portas são variados, sendo a impossibilidade de adaptação do negócio a maior delas.

Especialista em marketing digital, Walter Soares aponta que digitalizar os serviços de uma empresa pode ser a diferença entre falir ou faturar. “O momento que vivemos atualmente apenas acelerou uma tendência que já observamos há alguns anos: o futuro das empresas está relacionado com a internet. À exemplo, podemos pensar em uma lanchonete que precisou adotar o serviço de delivery. Como ela vai divulgar isso entre seus clientes? Com uma rede social forte. É preciso que o empresário entenda que estar em uma rede social é mais do que apenas postar imagens dos produtos, é sobre estar presente no imaginário do cliente”, aponta.

Segundo ele, existem pequenas modificações que podem ser realizadas no Instagram, por exemplo, que aumentam o engajamento do perfil comercial e consequentemente a conversão de internautas em clientes. Confira algumas delas:

Configure o perfil como comercial

Apesar de parecer simples e trivial, essa ação é extremamente importante para que as estratégias tenham um impacto maior. “Apesar do empresário poder ter uma conta pessoal ou comercial no Instagram, a última possui uma série de ferramentas que apresentam mais vantagens para vendas”, comenta.

Crie uma biografia difícil de ser ignorada

Esse é um dos pontos de partida para o público-alvo entender o business da empresa. A biografia do Instagram é uma oportunidade para conquistar mais clientes para o negócio. “Apesar de o espaço ser limitado por 150 caracteres, esse recurso, juntamente com a foto do perfil, é um dos principais destaques da sua página. Por isso, busque uma pequena frase que descreva o propósito do negócio, conte brevemente dos seus resultados alcançados e não se esqueça de colocar dados para contato como WhatsApp e/ou site do seu negócio”, recomenda.

O especialista ressalta que o perfil deve sempre apresentar fotos de qualidade e bem editadas, além de uma logomarca que se conecte com a audiência.

Realize um estudo de persona

Não é eficiente estar em uma rede social, mas se direcionar para um público que não está interessado em comprar o seu produto, ou seja, não é seu público-alvo. “Conheço muitos negócios que não estão vendendo mesmo tendo um produto de excelência, justamente porque não estão atingindo o público-alvo correto. O estudo de persona lhe traz todas as características do cliente ideal. Com o produto correto na mão e a audiência certa, as suas vendas explodem”, garante.

Walter Soares recomenda que o empresário faça pesquisas de mercado e entrevistas com sua carteira de clientes para descobrir pontos como: preferências de consumo, desejos e objeções de vendas ligados à contratação, quem são os tomadores de decisão e influenciadores nas empresas que contratam o negócio.

Produção de conteúdo relevante e constante

Após mapear a jornada do seu cliente, o empresário poderá delimitar com precisão o conteúdo ideal para cada uma das fases do funil de vendas. “Esse é o primeiro passo para encontrar o direcionamento das suas estratégias. Em seguida, o objetivo é criar sequências de conteúdos estratégicos, imaginando como levar os clientes para o caminho de fechamento do negócio”, orienta.

Investir em tráfego pago

O usuário do Instagram não entra na plataforma com o intuito de comprar, por isso, quando o assunto é aumentar as vendas, provavelmente os anúncios pagos são a estratégia que mais ganha destaque.

“É um tipo de ação que tem a característica de atingir resultados rapidamente e ainda conta com diversos benefícios, como possibilitar uma segmentação precisa, direcionando publicidade para pessoas com o perfil do seu cliente ideal, métricas relevantes, insights para melhorar o desempenho dos anúncios e destaque no feed, com a possibilidade de direcionar o usuário a partir de um clique”, elenca Walter Soares.

Divulgue depoimentos de clientes satisfeitos

Outra ação que incentiva as vendas, contribuindo para a aquisição de clientes do seu negócio, é a divulgação de histórias de consumidores que se sentiram bem-sucedidos com os serviços da sua empresa. “Você pode começar uma ação nesse sentido ao pedir depoimentos sobre o que os clientes acharam da parceria com o seu negócio”, recomenda o especialista em marketing digital.

Mostre os bastidores do negócio

O story do Instagram é um recurso eficiente porque gera destaque para a postagem — nem todas as pessoas ficam rolando o feed. “Esse é um conteúdo rápido, mais impactante e que ativa o gatilho da escassez por poder sumir rapidamente. Os stories também são muito eficazes para mostrar o dia a dia do seu negócio e assim fidelizar ainda mais sua audiência”, diz Walter, que aponta que pessoas reais gostam de comprar de empresas com pessoas reais.