Lobo faz lançamento ‘online’ e espera vice

Com um vídeo com tom emotivo e de qualidade, o vereador de Nova Odessa Tiago Lobo/PV fez esta terça-feira o lançamento de sua pré-campanha a prefeito da cidade. Segundo ele, os próximos movimentos serão a convenção que oficializará a candidatura, em setembro, e a escolha do nome para ser o vice.

ATAQUES E VICE– Diferentemente do que fez no vídeo anterior, quando atacou o pré-candidato do PSDB Dr Lourenço, desta vez Lobo falou em ‘resgatar’ Nova Odessa, atacando o governo do prefeito Bill Vieira de Souza/PSDB. Com relação aos nomes cotados para compor a chapa, Lobo disse que vai esperar a decisão de PL, que tem a também vereadora Carla Lucena como nome na disputa, e PSB.