Livros para presentear no Dia das Crianças

O Dia das Crianças está chegando e para sair do trivial, brinquedo ou roupa, a Catapulta Editores indica 5 livros que estimulam a criatividade, a imaginação, além de serem opções para aprender brincando. Abaixo, confira alguns títulos para presentear crianças de 1 a 11 anos.

Coleção Abremente

Com uma proposta inovadora Abremente une aprendizado e diversão. Uma coleção de livros de perguntas e respostas com diversas temáticas que desafiam e ampliam os conhecimentos das crianças de acordo com o nível e a capacidade de cada idade.

Gente Pequena, Grandes Sonhos

A coleção Gente Pequena, Grandes Sonhos, presente mundialmente, traz a biografia de figuras históricas, como Ayrton Senna, Frida Kahlo, David Bowie e Anne Frank.

Indicada para crianças a partir de quatro anos, as obras pretendem despertar, desde a infância, o mundo mágico dos sonhos.

Meu Livro do Corpo

Com imagens divertidas e fáceis, o livro Meu Livro do Corpo, da coleção Pequenos Curiosos, é indicado para crianças maiores de um ano. Ele estimula os pequenos a descobrir o corpo e os sentimentos de maneira lúdica e interativa.

Coleção Marvel

A Coleção Marvel: Guia de Personagens é um manual completo dos personagens e do Universo Marvel dividido em 4 edições: “Guia de Personagens de A-D” (O Capitão América e outros heróis e vilões que compõem o título são: O Homem Formiga, O Pantera Negra, a Viúva Negra e o Carnificina).

O “Guia de Personagens de D-H”, onde o herói Hulk ilustra a capa do livro, que concentra outros 25 personagens entre as letras D e H. O Doutor Estranho, o Duende Verde e a Gamora poderão ser encontrados nas páginas do livro. Todos os livros vêm com um quebra-cabeça de 300 peças, que completa o Box de cada um dos títulos dessa coleção.

Coleção LEGO

Com dois títulos, a Coleção LEGO é uma ótima pedida para ler e aprender criando. O livro “Lego Reações em Cadeia” vem com 10 projetos fascinantes com diferentes tipos de movimentos como, trampolim impulsionador, rampas elevatórias, dominó, entre outros. Já no livro Lego Gadgets, as crianças a partir de oito anos podem se aventurar de forma lúdica, prática e interativa em conceitos básicos da mecânica e do conhecimento sobre máquinas.