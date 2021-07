Livros ajudam as crianças na descoberta dos sentimentos

Entender os sentimentos e lidar com assuntos complexos pode ser um desafio para as crianças. Desde cedo, os pequenos podem ser incentivados a descobrir as emoções e, além disso, entenderem a importância de validá-las de maneira saudável. Nesse momento, os livros podem ser alinhados ao processo de descoberta do desconhecido pelas crianças.

Em temas complexos, os livros reforçam a conexão entre pais e filhos e trazem vivências de aprendizado para as crianças. “Mesmo para os adultos, lidar com os sentimentos pode ser algo complexo. Por isso, é importante inserir, desde os primeiros anos, atividades que incentivem as crianças a se expressarem e lidarem com as diferentes emoções que podem surgir ao longo de toda a vida”, explica Carmen Pareras, diretora da marca no Brasil.

Entre entender e lidar, confira, abaixo, algumas opções de livros:

Do Outro Lado

Na infância, o medo pode estar relacionado à dificuldade de separar o real do que é imaginário ou até mesmo, do desconhecido. A narrativa apresenta a perspectiva do pequeno Léo, personagem que tenta entender o que há atrás de uma porta ao espiar pelo buraco da fechadura. Além de trazer a temática dos receios infantis, a obra também trabalha o assunto da perspectiva – algo ou uma situação pode ser de um jeito ou de outro a depender de como se vê.

Vaca branca, mancha preta

A obra é voltada para crianças a partir de cinco anos, e apresenta a história de uma vaquinha que se vê diferente das demais. A vaca mais vaidosa de uma fazenda se dá conta que tem o corpo cheio de manchas pretas. A partir disso, as crianças acompanham como a personagem se descobre diferente no meio em que está e o processo de autoconhecimento pelo qual a vaquinha passa.

Veja como te amo

Na narrativa, o personagem do bebê urso descobre e explora o mundo ao seu redor junto com o papai urso. A obra reforça a relação de ternura que pode ser cultivada entre pais e filhos. Além disso, reforça a importância de despertar a curiosidade dos pequenos e o modo como eles se sintam seguros em descobrir coisas novas ao lado dos pais.

Gente pequena, grandes sonhos

A coleção da Catapulta Editores traz a história de personalidades como Coco Chanel, Frida Khalo, Marie Curie e Mahatma Gandhi. Os livros embalam histórias que incentivam os sonhos e trabalham a temática com os pequenos ao mostrar a trajetória de mulheres e homens que marcaram a história de alguma forma. A ideia é que as crianças entendam que grandes sonhos se originaram de pequenos atos.

Todas as obras mencionadas estão disponíveis nas principais livrarias do país e também no e-commerce da marca