Livro que conta história de sexagenária escola Sumaré

A história e as memórias da maior e mais antiga escola de Sumaré contadas e registradas em livro. Escrito pelo professor e pesquisador Francisco Antonio de Toledo e publicado pela Editora Adonis, com a parceria da Prefeitura Municipal, o trabalho “José de Anchieta, uma escola despertando o saber” será lançado na terça-feira (15), às 15h30, por meio de uma live (youtube.com/editoraadonis).

Há mais de 20 anos, o autor se dedica a escrever sobre a cidade por meio d e artigos e livros. “Achei que estava faltando contar a história da mais antiga escola da cidade e também a maior delas. E como professor, não poderia deixar no esquecimento a história de uma escola por onde passaram centenas de professores e milhares de alunos – construtores da história da cidade”, explica.

O trabalho envolveu pesquisas nos arquivos da escola, entrevistas com ex-alunos, ex-professores, supervisores e pessoas ligadas à educação. “Tudo isso foi feito com muito espírito crítico e fidelidade à verdade. A preocupação não foi tanto com o cotidiano da escola, mas com a linha evolutiva do crescimento dela, a partir das demandas da sociedade, em momentos diferentes de crise e de mudanças”, salienta Toledo.

O prefeito Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben, na apresentação da publicação, destaca o trabalho realizado pelo escritor. “Os registros feitos neste livro com maestria pelo grande historiador do município, o professor Chico, ficarão presentes pra sempre na memória daqueles que entrarem em contato com tão importante objeto de leitura, principalmente os que tiveram o privilégio de fazer parte da história desta escola, como protagonistas ou coadjuvantes”, declarou.

A área que envolve História e Memória também possui projetos pedagógicos desenvolvidos pela Editora Adonis. “Nós alinhavamos esse livro por cerca de um ano. Pela caminhada e pela importância do registro histórico, sabemos o quão importante é desenvolver projetos como este de pertencimento e de memória escolar”, destaca Magali Berggren Comelato, diretora da editora.

Retratada em centenas de imagens que ilustram o material, a história da es cola também conta com depoimentos gravados em vídeo que podem ser acessados do livro, através de QR Codes. “Esse trabalho ajuda a dar mais mais vida às narrativas”, acrescenta o escritor.

Sobre o autor

Nascido em Piracicaba, Francisco Antonio de Toledo é graduado em Filosofia, Teologia e História. Por mais de 35 anos, foi professor de escolas municipais, estaduais e particulares. Atuou como assistente pedagógico da Diretoria Regional de Ensino de Sumaré e no Departamento de Cultura do Município, quando fundou o Centro de Memória “Thomaz Didona”. Foi presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio e é co-fundador da Associação Pró-memória, ambos de Sumaré.

Serviço: Lançamento do livro “Escola José de Anchieta, uma escola despertando saber”

15 de dezembro, às 15h30

youtube.com/editoraadonis