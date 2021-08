Livro mostra lendas e costumes da Coreia do Sul

Um amor com destino trágico, perdas, desencontros, desavenças, seres místicos e a habilidade de falar com quem já partiu. Estes são alguns elementos que circundam a história dos personagens da obra Um Coreano em Minha Vida, um dorama nacional escrito por Elizandra Zanetti sob o pseudônimo de Katherine Laura Leighton.

Baseado na Mitologia do Ceifador e na necromancia, o romance trata com leveza, por meio da inocência de uma criança, as lendas comuns da cultura coreana. A autora também desmistifica a morte e a traz com uma visão humanizada, simbolizando-a na figura do ceifador Gael que não usa foice e nem roupas pretas.

Um Coreano em Minha Vida marca a trajetória de Elleanor, uma jovem paulistana com uma habilidade incomum: ver os mortos. O enredo envolve um segundo personagem, Park Jae Young, um garoto coreano que passou por perdas demais para a sua pouca idade, e ainda precisa se acostumar com uma cultura totalmente diferente ao se mudar para o Brasil.

“Estamos acostumados a falar da morte de outra pessoa, algo que parece distante de nós e irreal, como se nunca fosse nos acontecer e, embora este seja o meu real estado, continua tão factível, impossível! Ao menos por enquanto.” (Um Coreano em Minha Vida, p. 259)

Com as vidas cruzadas ainda na infância, o casal cria um forte laço de amizade e amor. Mas uma série de conflitos faz com que Park volte para a sua cidade natal em Seul, capital da Coreia do Sul. O reencontro acontece depois de 23 anos, quando ele retorna para ajudar o irmão, mas o que ele não esperava era a volta da antiga paixão entre ele e Elleanor. No entanto, nada será como antes. Um acidente promete separar para sempre a vida dos protagonistas, mas será que o amor pode vencer a guerra contra o destino?

Com uma escrita repleta de lições sobre sentimentos e traumas, o leitor conhece a outra face da morte. Aqui o ceifador se comove com as emoções humanas e usa suas habilidades místicas para ajudar a necromante Elleanor numa jornada perigosa.

Ficha Técnica:

Título: Um Coreano em Minha Vida

Autora: Katherine Laura Leighton

Editora: Arcádia

Formato: físico e digital

ASIN: B092LGRWWW

ISBN: 978-65-89175-04-9

Número de páginas: 433

Preço eBook: R$ 8,00 ou gratuitamente no Kindle Unlimited

Preço livro físico: R$ 63,90

Onde comprar: Amazon; Grupo Editorial Arcádia; Submarino; Mercado Livre.

