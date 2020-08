Livro infantil resgata curiosidades históricas de Americana

Enaltecer os sentimentos de pertencimento e de identidade e transmitir às crianças princípios como valorizar a cultura, os ambientes e a história do local, por meio de atitudes como cuidar dos espaços públicos e do nosso patrimônio cultural. Esse é o objetivo do livro infanto juvenil “O Mistério do Tesouro”, escrito pela pedagoga e historiadora Suzete Volpato, que será lançado no próximo dia 27, pela Editora Adonis.

Indicado para crianças a partir de 8 anos, o livro conta com ilustrações de Paulo Masserani e possui uma linguagem acessível e gostosa de ler, que busca cativar as crianças e, de forma lúdica, incentivar o aprendizado de nossa história.

“O Mistério do Tesouro” é uma aventura infantil com suspenses e curiosidades históricas da cidade de Americana e do Brasil. A trama bem-humorada prende a atenção do leitor do começo ao fim e, através da história recheada de mistérios e segredos, valores como pertencimento e identidade são apresentados, assim o leitor caminha junto com a autora num mix de ficção e realidade, na beleza mágica de nossa história.

“A capacidade de pertencimento é a capacidade do ser humano de se sentir pertencente ao meio, desperta o lado sensível, a reflexão do que realmente valoriza na vida e o deixa aberto para pensar em comunidade. Aí ele vai cuidar, vai querer bem, pois aqueles ambientes fazem parte da vida dele. Não há depredação, mas conservação”, explica Suzete. “A ideia é sensibilizar a comunidade em geral à retomada de seus valores através do conhecimento de parte de sua história. O direito à memória e o reconhecimento dos valores culturais de determinada comunidade implica no acesso ao conhecimento. Não se gosta daquilo que não se conhece! Não se cuida daquilo que não valorizamos!”, acrescenta a autora.

“O Mistério do Tesouro” ainda busca revelar a diversidade e pontuar as mudanças culturais, sociais e ambientais que ocorreram na cidade e no país com o passar dos anos. Suzete usou os seus conhecimentos e pesquisas – muitos frutos de trabalhos acadêmicos e outros obtidos por pura paixão pelo assunto – para escrever este livro e fez uma verdadeira jornada de conhecimento para proporcionar que o leitor também se delicie com o prazer da descoberta.

De acordo com a autora, apesar de ter escrito o livro para crianças, pessoas de várias idades que já tiveram contato com o texto, mostraram-se empolgadas com a história e os conhecimentos que ela trouxe. “Lembraram-se de muitas coisas, envolveram-se na história. Isso é ótimo porque as reflexões, o rememorar pode levar a mudanças de atitudes e acalentar a alma. E quem sabe deixemos de lado a ideia de que o ‘Brasil é um país sem memória’, pois não preserva seus bens mais queridos”, observa.

O lançamento do livro será virtual e ocorre no próximo dia 27 de agosto, às 19h, por meio de uma live no perfil da Editora Adonis, que também será transmitida simultaneamente no canal do YouTube da editora: youtube.com/editoraadonis.

“O lançamento vai ocorrer exatamente no dia do aniversário de Americana. Planejamos isso para que o livro fosse uma espécie de presente para a cidade mesmo, já que não existe nada escrito nesse gênero sobre a nossa história local”, observa Suzete.

“O Mistério do Tesouro” já está disponível em pré venda na internet e custa R$ 44,99. Em razão do lançamento, até o dia 31 de agosto, a Editora Adonis está com uma promoção em seu site e o livro será vendido com 30% de desconto. A compra pode ser realizada pelo site www.editoraadonis.com.br/.

Sobre a autora

Suzete Volpato Stock é pedagoga, formada pelo Unisal (Instituto de Ciências Sociais de Americana), psicopedagoga pela USF (Universidade São Francisco), historiadora pela Unimes (Universidade Metropolitana de Santos), e mestre e doutora em Educação pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Natural de Americana, é casada, tem dois filhos e uma neta. Trabalha há anos com crianças e adolescentes dirigindo uma escola de Ensino Fundamental de período integral. Suzete também é conselheira do CONDEPHAM (Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Americana) e membro fundadora da “Associação Prosa Cariobense”, cujo objetivo é a preservação e recuperação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, cultural e turístico do bairro Carioba e de Americana.

Além de “O Mistério do Tesouro”, Suzete Volpato já lançou outros dois livros: “Entre a Paixão e a Rejeição” e “Carioba – um lugar, uma herança”.

Mais informações sobre a autora e o livro podem ser obtidas pelo site www.suzetevolpato.com.br/.

SERVIÇO:

Lançamento virtual do livro infantil “O Mistério do Tesouro”

Quando: 27 de agosto, às 19h

Onde: Facebook e canal do Youtube da Editora Adonis