Livro traz o folclore totalmente inovado

Elena é o nome do meio da escritora Tatiana Corrales e não coincidentemente originou o título do lançamento literário da paulista. Elena e o Resgate do Pequeno Xugo é uma fantasia infantojuvenil que ficou por dez anos guardada apenas na mente da autora e, agora, apresenta o folclore brasileiro sob uma nova perspectiva para crianças a partir de oito anos.

Noções de preservação ambiental, tradições indígenas e vocábulos estrangeiros apareceram na narrativa. Isso porque a protagonista, no auge dos dez anos, deixa Nova Iorque, onde mora com o pai, para passar férias na casa dos avós maternos na Floresta Amazônica, no Brasil. Além de enfrentar o choque cultural, algumas circunstâncias inesperadas levam Elena a descobrir que histórias sobre o folclore brasileiro são surpreendentemente verdadeiras.

Três novos e inusitados amigos abrem a mente da protagonista para todas as aventuras que ela pode viver durante as férias. Junto com o mico-leão-dourado, uma debochada saci-pererê e um boitatá, ela descobre segredos sobre seu passado e de sua mãe, que faleceu quando ainda era bebê. Em meio aos conflitos e incertezas de quem realmente é, Elena ainda vai enfrentar os malignos curupiras para resgatar o pequeno indígena Xugo.

As lágrimas escorriam sobre minhas bochechas e eu sentia vergonha por isso. Kaue não se abalou e continuou:

– Bobagem, Elena! Aceite a sua origem. Você pode não ter poderes, mas “normal” você não é! Só pelo fato de você ser filha de um ser natural, você já é uma de nós.

Eu ainda chorava e nem sabia exatamente o motivo. Só sentia uma dor no peito e muita vontade de me jogar na minha cama e lá ficar até esquecer toda aquela história.

(Elena e o Resgate do Pequeno Xugo, p. 163)

Será o retorno para Nova Iorque o fim da amizade entre os personagens? É possível que os nomes do folclore brasileiro façam turismo em outros países? Elena e o Resgate do Pequeno Xugo é um resgate de personalidades tão carismáticas da cultura brasileira que ficam esquecidas com o deixar da infância.

FICHA TÉCNICA:

Título: Elena e o Resgate do Pequeno Xugo

Autora: Tatiana Corrales

Editora: Editora Dialética

Sobre a autora: Tatiana nasceu e mora em Santo André, São Paulo. Pós-graduada em Gestão de Projetos, atuou na área de tecnologia por 16 anos e desde 2018 se dedica a carreira de escritora.