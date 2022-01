Círculo do Livro traz “O Apanhador no Campo de Centeio”

O Círculo do Livro de Santa Bárbara traz para fevereiro a discussão da obra “O Apanhador no Campo de Centeio”, de J.D. Salinger. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, o encontro gratuito será no dia 2 de fevereiro, às 19 horas, na Nova Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” – Biblioteca Central, sem necessidade de inscrição prévia. Na data haverá sorteio de um livro aos participantes.

O Círculo do Livro será promovido em consonância com as medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, estabelecidas no protocolo sanitário setorial do Plano São Paulo, elaborado pelo Governo do Estado de São Paulo, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

A Biblioteca Central está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605 a partir do dia 24 de janeiro, com a reabertura do espaço.

Obra

Na história, o personagem principal Holden Caulfield passa um final de semana em Nova Iorque, após receber notas ruins em todas as matérias e ter sido expulso de um internato para rapazes. Aos 16 anos, filho de uma família abastada da cidade, Caulfied adia o confronto com seus familiares e sai andando pela cidade. Desacreditado das pessoas e entendiado com todos a sua volta, Caufied procura, em personagens de seu passado com um professor, antiga namorada, irmã menor, as respostas para a confusão sem sentido que toma conta de seus pensamentos. Salinger incorporou ao personagem Holden Caulfield seus pensamentos, ansiedades e frustações de um rejeitado de 16 anos, uma voz que ceticamente, avaliava o mundo.

Círculo do Livro | O Apanhador no Campo de Centeio (Autor: J.D. Salinger)

Dia: 2 de fevereiro, às 19 horas

Localização: Biblioteca Central – Complexo do Novo Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro.

Sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca