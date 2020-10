Nas lives, Giovana fala de DAE e pesquisa e Rafa Macris nos cafés da manhã

Em sua live do domingo, a candidata do PDT Giovana Fortunato falou que o prefeito Omar Najar apresentou um projeto tentando vender um terreno para o DAE por R$ 6,5 milhões. Segundo ela, Omar usa o dinheiro do DAE para fazer uma ‘conta comum’ e salvar as finanças do governo. O candidato do PSDB Rafael Macris tem apostado mais nos cafés da manhã nas casas de apoiadores e amigos.

GIOVANA- PESQUISA E ÁGUA CARA– Giovana, apesar de comemorar o resultado das pesquisas que a colocam em primeiro quando feita a média LEIA AQUI, alfinetou um dos levantamentos dizendo ser ‘pesquisa estranha’. Ela disse que, caso o DAE seja privatizado, o preço da água vai subir e insinuou que a Odebrecht estaria para trabalhar em Americana em uma eventual privatização.

RAFAEL- “FAÇO ISSO SEMPRE”– Em suas caminhadas pelos bairros de Americana, Rafa Macris tem falado que faz na campanha aquilo que pretende fazer quando prefeito. “É isso. Ouvir o povo, sempre”, costuma falar nos cafés da manhã que são transmitidos ao vivo por sua rede social. Rafa toca menos em plano de governo e faz o esquema ‘bater de casa em casa’ nesta fase da campanha.