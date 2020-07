Live LGBTQIA+ vai agitar o sábado

Com produção da “Baile da Piri” e apoio da produtora de eventos pró-diversidade e conteúdo LGBTQIA+ “Aceita” a ZoomParty será uma live interativa comandada pelo Dan Rodrigues, dj do bloco Agrada Gregos, com participações especiais.

O evento, que será interativo, pretende trazer para o universo digital o mesmo clima de uma festa tradicional.

“Além de comandar a cabine de som, a plataforma me permite criar interações digitais entre o público presente e os nossos convidados. Podemos abrir a câmera e conversar, ou aprender uma coreografia nova” afirma Dan Rodrigues.

Entre os convidados da noite, destaque para a digital influencer Blogueirinha, uma personagem criada pelo youtuber carioca Bruno Matos. Com uso de sátira, a Blogueirinha critica personalidades da TV e da internet. Enquanto as verdadeiras blogueiras disputam a atenção da audiência, a personagem do Bruno ganhou destaque por ironizar suas rivais publicando conteúdo semelhante a de outras influenciadoras digitais, como os tutorias de maquiagem, divulgação de marcas e depoimentos sobre sua vida pessoal. Blogueirinha abusa dos bordões “tutupom”, “melhor do mundo”, “não sei se vai tá focando”, “meu Deus, que perfeição” e “infelizmente, não tem no Brasil”.

O evento conta também com apresentação da drag queen Agatha Le Blanc e do grupo de dança Nervosas.

A live estará aberta ao público e a compra do ingresso é opcional. A organização destinará 30% do valor arrecadado para a ONG Black Angel, que fornece alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade de São Paulo, além de manter um projeto que atende 500 crianças carentes moradoras do bairro Jardim ngela.

SERVIÇO

ZoomParty Piri – Blogueirinha, Agatha Le Blanc, Dan Rodrigues e Grupo Nervosas

Data: 11 de julho

Horário: 20h30 até 23h30hrs.

Ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla

Apoio: Festa Aceita

https://www.sympla.com.br/baile-da-piri—blogueirinha-agatha-le-blanc-e-dj-dan-rodrigues__896468