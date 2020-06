Live sobre dentição de crianças em julho

Um dentista e uma pediatra também entraram para os times das lives. O ortodontista Djalma Faria participará no dia 03/07, no Instagram da Dra Fabricia Lima, pediatra de Americana, de uma live sobre a dentição das crianças.

O bate-papo, que começa às 19h, também abordará como as mamães de primeira viagem e gestantes podem cuidar dos próprios dentes. Segundo Djalma, os profissionais de saúde podem mostrar os seus conhecimentos através das redes sociais, ainda mais agora que existe tanta resistência e insegurança ao sair de casa.

Serviço:

Onde: Instagram da pediatra Dra. Fabricia Lima

Quando: 03/07, às 19h

A live é gratuita e qualquer um pode acessar, basta ter uma conta no aplicativo Instagram.

Djalma Faria

Djalma Alt Faria Neto é formado em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, em 1996. Em seguida realizou uma série de especializações com foco em ortodontia, na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade de Campinas (UNICAMP) e em outras universidades de referência no país. No ano de 2015 realizou um curso sobre aplicação de toxina botulínica e preenchimento. No ano de 2019 se especializou em preenchimento Full Face.

O ortodontista é um dos poucos que tem credenciamento do Invisalign Doctor para trabalhar com o sistema de alinhadores, com tecnologia 3D, que vem dos Estados Unidos. Djalma atende atualmente em Campinas e Mogi Guaçu. O dentista trabalha unindo as prevenções e correções dentárias com a estética facial, tudo para criar um “design” harmônico para cada rosto.

Atualmente atende em Campinas e Mogi Guaçu nos endereços:

Rua Aguaçu, 171 – Alphaville, Campinas – SP, 13098-21

Bloco Ipê, sala 114

Mogi Guaçu- Rua Manoel de Paula, 33, Capela