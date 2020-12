O prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza/PSDB participou esta semana da Live do NM e fez uma avaliação dos 8 anos de mandato. Além disso, falou da derrota de seu grupo político na disputa pela prefeitura, do que gostaria de ter feito e faltou um pouco de tempo e do que vai fazer no futuro.

Assista abaixo.