Live do Bem na Divisa termina após denúncia

O evento Live do Bem, promovido por dois pré candidatos a vereador com o apoio do jogador Oscar terminou após batida da guarda municipal de Santa Bárbara d’Oeste. A ‘live’ acontecia em um salão na zona leste de SB e atraía a atenção de moradores de Americana também.

Segundo a organização, o evento já teria arrecadado mais de 2 toneladas de alimentos.

VEREADOR– A informação que circulou é de que um vereador barbarense fez a denúncia de que levou ao fechamento do evento. O encerramento se deu por descumprimento das regras de distanciamento social e aglomeração.